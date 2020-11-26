الأمم المتحدة تحذر من نزوح مليون شخص من تيجراي

حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من احتمالية نزوح أكثر من مليون شخص من إقليم تيجراي، في أعقاب الصراع الدائر منذ مطلع نوفمبر الجاري في الإقليم الذي يسكنه نحو 6 ملايين نسمة.وقالت المنظمة، في بيان، إن عملية النزوح ستكون ناتجة عن « النقص الحاد » في احتياجات الحياة اليومية من طعام، ونقود، ووقود وغيرها، حسب ما نقلت وكالة « أسوشيتيد برس ».

وأضافت : « الوضع في تيجراي أصبح حرج جدا، نفد الوقود واختفت النقود الورقية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص سينزحون من أماكنهم ».

كما أشارت إلى أن المواد الغذائية التي كانت مخصصة لإغاثة 100 ألف لاجئ في إريتريا « ستنفذ في غضون أسبوع »، بالإضافة إلى عدم حصول أكثر من 600 الف شخص على حصص غذائية كانوا يعتمدون عليها شهريا.

وصدرت هذه البيانات عن الأمم المتحدة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي احمد، صباح اليوم، بدء تحرك قوات الجيش صوب عاصمة إقليم تيجراي، مقلي.