08 mars 2022 : déjà 112 ans de lutte pour les droits des femmes

Depuis 1910, les femmes se battent à travers les manifestations pour la prise en compte de leurs droits dans le monde.

Les marches et déclarations des femmes pour faire valoir leurs droits en société ont débuté depuis plus d’un siècle. Mais, à l’observation, malgré le temps qui passe, la mère de l’humanité ne jouit pas encore de l’intégralité de ses droits, d’où l’intensification du combat.

C’est pourtant au début du XXè siècle que les luttes ouvrières et le mouvement socialiste ont donné les premiers signes de la célébration d’une journée en faveur des droits de la femme. Selon des sources documentaires, le 08 mars 1857, 129 ouvrières d’une usine de textile faisant grève pour revendiquer un meilleur salaire, et la réduction du temps de travail, sont assassinées par leur patron.

Le 28 février 1909, les Etats-Unis d’Amérique célèbrent la première journée nationale de la femme en souvenir de la grève des travailleuses survenue en 1908 dans l’industrie du textile à New-York.

L’année suivante, en 1910, l’Internationale socialiste institue la Journée internationale de la femme à Copenhague au Danemark. Son but étant le soutien du droit de vote et la lutte contre la discrimination des femmes au travail.

Durant la Première Guerre mondiale, la gente féminine organise des manifestations à des dates diverses. La plus marquante est la grève des femmes russes. Le dernier dimanche de février 1917 (le 23 février-calendrier grégorien), date correspondant au 08 mars (calendrier julien, le nôtre), des centaines de femmes descendent dans la rue à Saint Petersburg (Russie).

Elles marchent pour réclamer « la paix et le pain ». Les manifestations qui s’en suivent conduisent quatre jours après à l’abdication du tsar.

Ainsi les femmes russes obtiennent le droit de vote. En 1921, Lénine déclare le 08 mars journée internationale de la femme pour commémorer cet événement.

Au fil du temps, le mouvement se répand dans plusieurs pays du monde. Mais c’est seulement en 1977 que l’Organisation des Nations Unies (Onu) vote une résolution consacrant l’officialisation de cette journée.

Depuis lors, la journée du 08 mars est dédiée aux droits des femmes dans le monde. Dans certains pays, cette journée est déclarée fériée, chômée et payée.

De manière globale, les résultats de cette lutte sont visibles à travers les pays et les sociétés, tant au sein des sphères scientifiques, culturelles, technologiques ou politiques. Les mentalités évoluent au profit d’une meilleure prise en compte des droits de la femme.

Cependant, plus le temps passe, plus les revendications des droits intègrent le volet business autour de cette journée. Le 08 mars est désormais une journée de réflexion couplée aux marches et réjouissances.

Dans plusieurs pays, les femmes, les entreprises et les institutions dépensent des sommes d’argent pour acheter le pagne, le coudre, et pour organiser des cérémonies. Or les violences envers les femmes persistent et la bataille va se poursuivre.