100.000 cartons, 42 km de documents: les chiffres du dÃ©mÃ©nagement du Palais de justice

100.000 cartons et 42 km de documents Ă transporter: le tribunal de grande instance (TGI) de Paris va quitter son Ă©crin historique devenu trop Ă©troit, le palais de l’Ile de la CitĂ©, après un dĂ©mĂ©nagement hors-normes.

DessinĂ© par Renzo Piano, le nouveau TGI trĂ´nera dans le quartier des Batignolles au centre d’une « citĂ© judiciaire », qui comprendra Ă©galement les nouveaux locaux de la police judiciaire, transfĂ©rĂ©e du fameux 36, quai des Orfèvres, et une Maison de l’ordre des avocats.

Le point sur le déménagement en chiffres.

Les personnes

– Environ 2.000 personnes Ă dĂ©mĂ©nager, venues de 26 sites distincts (Palais de justice, pĂ´le financier, tribunal d’instance, etc.)

– Parmi eux, 376 magistrats du siège, 136 magistrats du parquet de Paris, 18 du Parquet national financier

– Mais aussi 1.088 fonctionnaires du greffe du tribunal de grande instance de Paris

– 160 fonctionnaires du tribunal d’instance de Paris

– 389 fonctionnaires de police chargĂ©s de la garde et des escortes

Les cartons

– 42 kilomètres de documents Ă dĂ©mĂ©nager

– Près de 100.000 cartons

– Environ 1.300 camions de 20m3 pour les opĂ©rations de dĂ©mĂ©nagement qui ont commencĂ© dĂ©but mars et doivent s’Ă©taler jusqu’Ă la mi-juillet

– Une centaine de camions dĂ©diĂ©s seulement aux scellĂ©s, soit un volume de 1.400 m3

Le nouveau Palais

– 38 Ă©tages et 160 mètres de haut

– Jusqu’Ă 9.000 personnes attendues chaque jour

– 120.000 m2 de plancher, contre 86.000 dans le Palais de l’Ile de la CitĂ©

– 90 salles d’audience pour les procès de première instance, contre 26 dans l’ancien palais

– 200 cellules (120 pour le dĂ©pĂ´t de police, 80 pour l’administration pĂ©nitentiaire)

– 1.500 camĂ©ras

– 2.000 points de dĂ©tection d’intrusion

Les coûts

– 2,35 milliards d’euros sur 27 ans: c’est le coĂ»t total du nouveau Palais, financĂ© par un partenariat public-privĂ© avec le groupe de BTP Bouygues

– Soit, par an et en moyenne, 50 millions d’euros de loyer, correspondant au remboursement de l’investissement, et 35 millions d’euros de redevances de fonctionnement (prestations d’entretien, de maintenance, de renouvellement du bâtiment et de services). Des loyers annuels « qui pèseront fortement sur le budget du ministère de la Justice », a critiquĂ© la Cour des comptes

– Les travaux ont coĂ»tĂ© 495 millions d’euros, en valeur 2012 (date de la signature du contrat de partenariat)

– L’investissement total, comprenant Ă©tudes, conception, travaux, frais de financement, etc. s’Ă©lève Ă 725 millions d’euros.

(Sources: Tribunal de grande instance de Paris, Etablissement public du Palais de justice de Paris, Ministère de la Justice).