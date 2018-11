11, 7 milliards FCFA de la Bad pour un projet routier au Cameroun

La Banque africaine de développement (Bad) a accordé un prêt de 11,7 milliards de FCFA au Cameroun pour la construction de la route « Ring Road», appelée à relier les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Nigeria, a appris APA jeudi auprès du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire.Selon la Bad, ce financement permettra de valoriser le potentiel économique de cette région, dans le domaine notamment de l’agriculture, de l’élevage, du tourisme et du commerce.

« Le projet inclura aussi le support institutionnel pour le secteur des transports et les activités connexes comme le développement de routes rurales, la réadaptation d’infrastructures socio-économiques pour améliorer les conditions de vie des jeunes et des femmes », a précisé la Bad.

Plusieurs partenaires appuient le Cameroun dans la réalisation de cette infrastructure, à savoir l’Agence française de développement (AFD), la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), la Banque mondiale (BM) et l’Union européenne (UE).

A terme, elle permettra de doper les échanges commerciaux et économiques avec le Nigeria.