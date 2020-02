11 février 2020 : un Village des jeunes au palais des sports de Yaoundé

Ouvert ce 3 février par le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique (Minjec), dans le cadre de la « Onzaine de la jeunesse », ce village abrite des activités de sensibilisation, de brassage, d’échanges, de formations et d’intermédiation en faveur des jeunes.

Le Village Jeunesse est un espace de célébration de la Fête de la Jeunesse autour du thème de cette édition. Y sont menées, des activités d’échanges, d’informations, de formations et d’intermédiation en faveur de toutes les franges de jeunes. Il a été lancé ce 3 février par le Minjec, Mounouna Foutsou.

Onze activités de référence sont au menu dans le Village Jeunesse. Entre autres les séances de vernissages, le Youth chat on Line : un espace d’échanges virtuels sur des réseaux sociaux où des internautes camerounais se connectent pour discuter, identifier les forces, faiblesses, menaces et opportunités de leur vécu quotidien et trouver ensemble des solutions.

Le Salon des opportunités socio-économiques : Une plateforme de partage d’informations sur les différentes composantes du Plan triennal spécial jeune et sur toutes les opportunités d’insertion socio économiques offertes par les structures gouvernementales et non gouvernementales en direction des jeunes.

En dehors du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, le Village Jeunesse est organisé dans les autres villes du territoire national. Les activités tiennent compte des réalités locales. Le Village est également un espace festif, commun, participatif et d’offre de services et produits divers, pour valoriser et partager avec le public les actions menées par l’Etat et ses partenaires en faveur des jeunes.

En rappel la 54e fête de la jeunesse se déroule sur le thème : «Jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau».