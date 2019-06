116625 contribuables au Cameroun (rapport)

L’administration fiscale a enregistré 5 786 nouveaux contribuables, faisant passer le nombre de 110 839 en 2017 à 116 625 en 2018, a indiqué la Direction générale des impôts (DGI) dans un rapport dont APA a pu obtenir une copie lundi.Une augmentation qui s’explique notamment par un meilleur suivi du fichier des contribuables actifs, mais aussi du processus de numérisation des services de l’administration fiscale.

A cela s’ajoutent d’autres initiatives incitatives, à l’instar de l’opérationnalisation de sept nouveaux Centres des impôts des moyennes entreprises (CIME) portant à 15 leur nombre total à travers le pays.

« En outre, la création d’un système de comptes de contribuables permettant de suivre quotidiennement les activités liées au respect des obligations déclaratives débouchant ou pas aux Attestations de non redevance (ANR) », souligne le rapport.

Le Cameroun a opté pour la numérisation de l’élargissement fiscal en vue d’améliorer les recettes budgétaires. Pour atteindre cet objectif, il faudra identifier les contribuables assujettis à l’impôt, aussi bien des particuliers que des professionnels, mettre l’accent sur la facilitation des obligations fiscales par les contribuables et permettre aux contribuables de s’acquitter plus facilement de leurs obligations, plus l’on contribue à élargir l’assiette, en faisant rentrer dans le système fiscal des contribuables qui n’y sont pas, peut-être pour des raisons de facilité.