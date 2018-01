117 immigrants illégaux expulsés de la Tanzanie

Le gouvernement tanzanien a expulsĂ© 117 immigrants illĂ©gaux qui vivaient illĂ©galement dans le pays, a indiquĂ© le chef du dĂ©partement de l’immigration de la rĂ©gion du Kilimandjaro, Albert Rwelamira.Des 117 immigrĂ©s clandestins, 94 ont Ă©tĂ© expulsĂ©s et invitĂ©s Ă suivre les procĂ©dures lĂ©gales qui leur permettront de rentrer lĂ©galement dans le pays tandis que les 23 autres ont Ă©tĂ© expulsĂ©s avec interdiction de retourner en Tanzanie.

 « Le ministère de l’Immigration a Ă©galement accordĂ© Ă au moins 3.681 immigrants un permis de rĂ©sidence Ă©trangère », a dĂ©clarĂ© M. Rwelamira aux journalistes mardi dans la rĂ©gion du Kilimandjaro, oĂą il a expliquĂ© que les immigrants illĂ©gaux avaient Ă©tĂ© identifiĂ©s lors d’une opĂ©ration spĂ©ciale.

Il a dĂ©clarĂ© que l’exercice avait commencĂ© en octobre de l’annĂ©e dernière et que les 94 (expulsĂ©s et invitĂ©s Ă suivre les procĂ©dures lĂ©gales) sont constituĂ©s de soixante-onze (71) Kenyans, sept (7) Rwandais, un (1) Somalien, deux (2) Ougandais, sept (7) Congolais, cinq (5) Ethiopiens et un (1) NigĂ©rian.

Les 23 expulsĂ©s avec interdiction de retour l’ont Ă©tĂ© Ă causes d’inverses infractions pĂ©nales. Il s’agit de cinq (5) Kenyans, un (1) Burundais, un (1) Ougandais, huit (8) Ethiopiens, sept (7) Bangladais et un (1) NigĂ©rian.

L’exercice est encore en cours et les immigrants qui ne se sont pas inscrits seront expulsĂ©s du pays, a-t-il ajoutĂ©.

Â