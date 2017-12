12 morts dans le pire incendie Ã  New York depuis des dÃ©cennies

Douze personnes sont mortes jeudi dans le pire incendie qu’a connu New York depuis des dĂ©cennies, lorsqu’un feu a Ă©clatĂ© au rez-de chaussĂ©e d’un immeuble d’appartements du quartier du Bronx.

« J’ai le triste devoir de vous dire que 12 New-Yorkais sont morts, y compris un enfant d’un an », a dĂ©clarĂ© le maire, qui s’est immĂ©diatement rendu sur les lieux du drame.

« Nous risquons de perdre encore des gens », a soulignĂ© M. de Blasio au cours d’un point de presse. « Il y a quatre personnes très grièvement blessĂ©es qui lutte contre la mort et d’autres blessures sĂ©rieuses en plus ».

« C’est le pire incendie que nous ayons vu dans cette ville depuis au moins un quart de siècle », a affirmĂ© le maire.

Les pompiers ont rĂ©ussi Ă mettre 12 personnes Ă l’abri mais les fouilles dans l’immeuble se poursuivent, a dit le maire.

« Les gens sont morts à différents étages, et leur âge va de un an à plus de 50 ans », a expliqué le chef des pompiers de New York, Daniel Nigo.

Selon plusieurs mĂ©dias, deux des personnes dĂ©cĂ©dĂ©es ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es dans une baignoire remplie d’eau dans laquelle elles semblent avoir essayĂ© de se rĂ©fugier pour Ă©chapper aux flammes.

L’incendie –qui est maĂ®trisĂ©– a Ă©clatĂ© au rez-de-chaussĂ©e d’un immeuble de briques de quatre Ă©tages, comme il y en a des centaines Ă New York, aux alentours de 19h00 locales (00h00 GMT) avant de se propager au 2e Ă©tage, selon des responsables.

Les causes de l’incendie, qui s’est rapidement propagĂ© Ă tous les Ă©tages du bâtiment qui compte 25 appartements, ne sont pas encore connues.

« Cette tragĂ©die est sans aucun doute historique de par son ampleur », a soulignĂ© le chef des pompiers et d’ajouter: « Nous sommes choquĂ©s par cette perte ».

– Ecole refuge –

Une Ă©cole qui se trouve non loin du sinistre a Ă©tĂ© transformĂ©e en centre d’accueil d’urgence pour les habitants de l’immeuble alors que le thermomètre affiche des tempĂ©ratures glaciales aux alentours de -10 degrĂ©s centigrades. Le froid a rendu le travail des pompiers plus difficile.

L’incendie s’est produit non loin du Zoo du Bronx, l’un des endroits les plus prisĂ©s de la ville.

Il y a 10 jours, une femme et ses trois enfants sont morts dans l’incendie de leur maison Ă Brooklyn, un autre quartier de New York.

Et en mars 2007, 10 personnes avaient Ă©tĂ© tuĂ©es –dĂ©jĂ dans le Bronx– dans l’incendie d’une maison qui abritait deux familles maliennes.

Il s’agissait alors du pire incendie qu’avait connu la ville depuis 1990, Ă l’exclusion des attentats du 11 Septembre qui avaient coĂ»tĂ© la vie Ă plus de 2.600 personnes.