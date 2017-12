124 milliards de FCFA de dÃ©penses militaires au Cameroun en 2018

Le gouvernement camerounais a dĂ©cidĂ© d’allouer en 2018 une enveloppe de 124,212 milliards de francs CFA pour des dĂ©penses militaires, et dont l’objectif principal est d’enrayer les crises sĂ©curitaires dont connaĂ®t le pays, en particulier la guerre contre Boko Haram Ă l’ExtrĂŞme-Nord et l’insurrection liĂ©e aux sĂ©cessionnistes anglophones dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.D’après le ministère de la DĂ©fense (MINDEF) qui a assure qu’ « aucun pan du territoire national ne sera nĂ©gligé », il est notamment question d’apporter des rĂ©ponses idoine Ă ces deux « pĂ´les d’insĂ©curité ».

Les  dĂ©penses militaires destinĂ©es au volet logistique, humain, technique et  opĂ©rationnel dont la finalitĂ© Ă©tant « de prĂ©server l’intĂ©gritĂ© territoriale du Cameroun et d’assurer la sĂ©curitĂ© des citoyens et de  leurs biens ».

Ces dĂ©penses militaires font partie de l’enveloppe globale des 238,910 milliards de francs CFA de budget du ministère de la DĂ©fense issu de la loi de finances de l’exercice 2018 votĂ©e au parlement en mi-dĂ©cembre et promulguĂ©e mercredi dernier par le chef de l’Etat Paul Biya.

Analystes et observateurs s’accordent sur la fait que le renforcement du dispositif sĂ©curitaire sut le territoire national constitue un dĂ©fi devenu crucial en raison des violences causĂ©es par Boko Haram depuis 2014 puis des activistes sĂ©cessionnistes des rĂ©gions anglophones depuis 2016 et dont on note une radicalisation du mouvement avec des attaques terroristes, l’assassinat des forces de l’ordre et la destruction des Ă©difices publics.

Ces derniers n’Ă©cartent pas d’ailleurs que « le montant des fonds officiellement allouĂ© aux opĂ©rations militaires soit revus Ă la hausse selon des contingences » tant tout semble croire que ni la fin de la guerre contre des obscurantistes de  Boko Haram encore moins contre les partisans de la sĂ©cession du Cameroun n’est pour demain.