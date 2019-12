124 milliards FCFA de la BDEAC pour des projets en zone CEMAC

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), dans un communiqué reçu lundi à APA, annonce qu’elle va investir 124 milliards FCFA pour des projets dans les secteurs de l’agriculture, l’agro-industrie, l’hôtellerie, l’énergie et les finances dans quatre pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).« Le conseil d’administration a approuvé la mobilisation des ressources pour un montant de 174 milliards de FCFA, dont 124 milliards FCFA pour le financement des projets et 41 milliards FCFA destinés au budget de fonctionnement communautaire », explique le président de la BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama cité par le communiqué.

Il précise que les pays concernés par ces financements sont le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale.

Le budget 2020 de la BDEAC pour les investissements dans la zone CEMAC, en légère hausse par rapport à celui de 2019, s’inscrit dans le cadre des poursuites des réformes au sein de cette institution financière et tient compte des sollicitations de plus en plus importantes des Etats et des opérateurs économiques des pays, ainsi que de l’environnement économique actuel de la sous-région.