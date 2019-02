13ème journée Ligue 1 sénégalaise : le leader AS Pikine continue sur sa lancée

L’AS Pikine, facile vainqueur de Mbour PC, garde toujours les commandes du championnat d’élite même si elle doit encore composer avec la menace que constitue Génération Foot.L’AS Pikine a gagné face à Mbour PC sur le score de deux buts à zéro. L’attaquant Adama Mbaye a montré la voie aux Pikinois en faisant trembler les filets à la 16ème mn de jeu. En seconde période, Ablaye Diène (70ème mn) a sécurisé le succès de l’AS Pikine.

Génération Foot est sortie victorieuse de son duel contre l’AS Douane (2-0). Les deux buts des Grenats ont été marqués par Malick Cissé (15ème mn) et Khadim Diaw (78ème mn). Un résultat qui a permis au club de Déni Biram Ndao de s’emparer de la deuxième place.

Justement, c’est parce que Teungueth FC a été accroché par le Ndiambour (0-0). Un nul vierge qui n’est pas du tout une bonne opération pour les Rufisquois.

Dakar Sacré-Cœur a tenu en échec le Jaraaf (1-1). Adama Wade a ouvert le score pour les Sicapois à la 17ème mn. Mais les Médinois ont pu recoller à la marque grâce à une réalisation du milieu défensif El Hadj Madické Kane (58ème mn).

Le Casa Sports a assuré à domicile face à la Linguère (2-0). Bonaventure Mankabou (48ème mn) et Mamadou Gando Bâ (85ème mn) sont les artisans du triomphe des Sudistes.

Le Stade de Mbour et l’US Gorée se sont quittés en bons amis (1-1). Ce sont les Insulaires qui ont fait la course devant grâce à un but d’Oumar Cissé (30ème mn). Ils seront finalement rejoints par les Stadistes qui ont effacé l’ardoise par l’intermédiaire de Mouhamed Thiandoum (50ème mn).

Amady Diop, buteur à l’heure de jeu, a offert une précieuse victoire (1-0) à NGB devant la Sonacos, plus que jamais lanterne rouge.

Les résultats de la 13ème journée :

Stade de Mbour / US Gorée 1-1, AS Pikine / Mbour PC 2-0, NGB / Sonacos 1-0, Génération Foot / AS Douane 2-0, Dakar Sacré-Cœur / Jaraaf 1-1, Casa Sports / Linguère 2-0, Ndiambour / Teungueth FC 0-0.

Le classement de la 13ème journée :

1er AS Pikine 25 points (+9), 2ème Génération Foot 22 points (+8), 3ème Teungueth FC 22 points (+6), 4ème Dakar Sacré-Cœur 20 points (+3), 5ème Casa Sports 18 points (+5), 6ème AS Douane 16 points, 7ème Jaraaf 15 points (+3), 8ème Ndiambour 14 points (-1), 9ème Stade de Mbour 13 points (-5), 10ème US Gorée 12 points, 11ème Linguère 12 points (-5), 12ème NGB 12 points (-5), 13ème Mbour PC 9 points (-7), 14ème Sonacos 9 points (-11).