14 chaines de tÃ©lÃ© concernÃ©es par la TÃ©lÃ©vision numÃ©rique terrestre officiellement lancÃ©e au Burkina

Pour le moment, quatorze (14) chaĂ®nes de tĂ©lĂ©visions nationales sont concernĂ©es par la TĂ©lĂ©vision numĂ©rique de terre (TNT) officiellement lancĂ©e, ce jeudi après-midi, au Burkina Faso, a-t-on constatĂ©.Selon la SociĂ©tĂ© burkinabè de tĂ©lĂ©diffusion (SBT, l’opĂ©rateur de diffusion de la TNT au Burkina  Faso), le bouquet comprend bien attendu la chaĂ®ne nationale, Ă savoir la Radiodiffusion tĂ©lĂ©vision du Burkina (RTB) et 13 autres chaines privĂ©es.

Il s’agit notamment de nouvelles chaines privĂ©es mais aussi d’anciennes connues telles que Bf1, Canal3, impact TV, Burkina Info, etc.

D’autres chaines de tĂ©lĂ©visions viendront complĂ©ter la liste de chaines de tĂ©lĂ©vision.Â

A en croire le ministère en charge de la communication, la TNT offre plusieurs avantages. L’un des avantages est que «les tĂ©lĂ©spectateurs auront accès Ă plus de chaĂ®nes de tĂ©lĂ©s gĂ©nĂ©ralistes ou thĂ©matiques donc Ă plus de programmes au choix».Â

En outre les tĂ©lĂ©spectateurs auront «une meilleure qualitĂ© d’image et de son et des possibilitĂ©s de services innovants au niveau des Techniques de l’information et de la communication (TIC)».

«Pour le cas particulier du Burkina Faso, le déploiement de la TNT permettra aussi une couverture  télévisuelle intégrale du territoire national», note-t-on.

Il en ressort que «l’avantage pour les promoteurs de chaĂ®nes de tĂ©lĂ© est qu’avec la TNT ils pourront dĂ©sormais concentrer leurs efforts sur la production car n’ayant plus Ă s’occuper de la transmission et de la diffusion qui constituent les volets les plus onĂ©reux de leurs charges».Â

L’autre avantage est que «pour le secteur des TIC, la TNT permettra la libĂ©ration de plusieurs frĂ©quences qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es dans le domaine de la tĂ©lĂ©phonie mobile et des services internet en gĂ©nĂ©ral».Â

Avec ce lancement opĂ©rĂ© ce jeudi après-midi, le Burkina Faso devient le premier pays de l’espace Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest africaine (UEMOA) Ă entrer officiellement dans cette technologie.

Le basculement vers la TĂ©lĂ©vision numĂ©rique de terre (TNT) a Ă©tĂ© fixĂ© au 17 juin 2015 par l’Union internationale des tĂ©lĂ©communications. Mais cette date butoir n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e par le Burkina Faso Ă l’instar d’autres pays.

Par la suite, plusieurs autres dates ont Ă©tĂ© fixĂ©es mais n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es. La dernière en date est le 7 octobre 2017.Â