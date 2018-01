143 millions de dollars de recettes d’exportation de graines oléagineuses en Éthiopie

L’Éthiopie a fait 143 millions de dollars de recettes d’exportation de graines d’olĂ©agineux au cours des cinq premiers mois de l’exercice en cours, a annoncĂ© le ministĂšre du Commerce du pays.Ce rĂ©sultat a dĂ©passĂ© les prĂ©visions de 11,2%, a dĂ©clarĂ© lundi Ă la presse Shimelis Arega, un haut responsable du ministĂšre.

L’Ethiopie a gagnĂ© cette somme grĂące Ă l’exportation de 128.399 tonnes de graines olĂ©agineuses, montrant une augmentation de 4.3% comparĂ©e aux prĂ©visions.

La hausse du prix du sésame sur le marché mondial et un solide mécanisme de suivi et de soutien du ministÚre ont été la cause de ce meilleur résultat », a-t-il ajouté.

Les revenus gagnĂ©s et la quantitĂ© exportĂ©e au cours de la pĂ©riode donnĂ©e ont dĂ©passĂ© respectivement de 31,72% et 27,92% les prĂ©visions par rapport Ă la mĂȘme pĂ©riode de l’annĂ©e derniĂšre, a ajoutĂ© Arega.

Au cours de l’exercice prĂ©cĂ©dent en Éthiopie, qui s’est terminĂ© le 8 juillet 2017, le pays a enregistrĂ© 345,29 millions de dollars tirĂ©s de l’exportation de 323.755 tonnes de graines olĂ©agineuses.

Bien que le pays ait rĂ©ussi Ă exporter 70,08% de son objectif annuel (plus de 226.628 tonnes de graines olĂ©agineuses), il n’a rĂ©alisĂ© que 58,12% des prĂ©visions en raison de la chute des prix sur le marchĂ© mondial.

Â