15 846 candidats au recrutement des Forces Armées Centrafricaines

Le ministère de la Défense, à travers le comité chargé du recrutement des jeunes dans les Forces Armées Centrafricaines, a présenté mercredi à Bangui les autres phases du processus de recrutement qui a démarré depuis sept jours, précisant qu’au total 15 846 candidatures sont enregistrées pour 1023 postes.La première phase a consisté aux dépôts et tris des dossiers. Ensuite les candidats ayant rempli les critères et retenus sont dans la phase de test physique. La dernière phase démarre ce dimanche et va consister à un test écrit.

Selon le colonel, Léa Yagongo, directrice des ressources humaines du ministère de la Défense, 1023 personnes seront recrutées dans l’armée chaque année à partir de ce recrutement jusqu’en 2023. Les recrues seront formées par la mission militaire européenne de formation en RCA (EUTM/RCA) avec l’appui de la MINUSCA.