15 cas de rougeole dÃ©tectÃ©s au Cameroun

Les autoritĂ©s sanitaires camerounaises ont annoncĂ© mardi la dĂ©tection de quinze cas de rougeole Ă Bamenda dans le Nord-ouest.Il s’agit d’enfants prĂ©sentant des symptĂ´mes de la maladie, mais l’approfondissement des examens en cours dans les laboratoires devrait permettre d’avoir une idĂ©e plus prĂ©cise sur l’ampleur du mal, ont expliquĂ© les responsables du district de santĂ© de Bamenda.

En attendant que les laboratoires livrent les rĂ©sultats, « certains symptĂ´mes permettent de conclure qu’il s’agit bel et bien de la rougeole », ont indiquĂ© les mĂŞmes sources.

Cette « résurgence » des cas de rougeole a permis redoubler les actions de sensibilisation auprès des populations qui continuent de confondre rougeole et varicelle, a-t-on expliqué.

Selon le Programme élargi de vaccination (PEV), le vaccin contre la rougeole est parmi les onze distribués gratuitement aux enfants âgés de 0 à onze mois.

MalgrĂ© ces prĂ©cautions, plus de 700 cas de rougeole ont Ă©tĂ© signalĂ©s pour 31 dĂ©cès en 2015, dont 15 morts et 114 cas de rougeole dans cette partie du pays considĂ©rĂ©e comme l’une des plus exposĂ© Ă la maladie.