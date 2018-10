15 milliards de FCFA de résultat net pour la BGFIBank

La BGFIBank a réalisé un résultat net de 15 milliards de francs CFA au cours du premier semestre 2018, soit une progression de 6% en valeur absolue par rapport à l’année dernière, a appris APA samedi auprès de l’établissement bancaire au terme de son conseil d’administration tenu à Sao Tomé et Principe.Dans un communiqué de presse, la BGFIBank précise que ce résultat intervient dans un contexte « d’innovation et de transformation de son offre de services », confirmant ainsi « sa solidité financière et la pertinence de sa stratégie de développement ».

Sur le même sillage, cette banque qui fait état des performances en hausse, précise que le total de bilan est passé de moins de 3 000 milliards de francs CFA à 3 175 milliards de francs CFA alors que les dépôts à la clientèle sont de 2 261 milliards de francs CFA pour 2 086 milliards de FCFA de crédits.

Le produit net bancaire s’élève à 102 milliards de francs CFA pour un résultat d’exploitation de 39 milliards de francs CFA.

« Le Groupe BGFIBank démontre une nouvelle fois sa capacité à maintenir un niveau de performance qui va lui permettre de poursuivre sa trajectoire de croissance, continuer d’innover afin de développer l’offre produits au bénéfice de ses clients, accélérer sa transformation pour atteindre les objectifs de son projet d’entreprise ‘Excellence 2020’», a déclaré le président du conseil d’administration Henri Claude Oyima.

Saluant l’engagement et l’implication du personnel, des administrateurs et des actionnaires pour la réussite du travail abattu, le top management a insisté sur le renforcement des compétences pour améliorer les résultats de l’entreprise.

D’où l’accent mis sur les enjeux et priorités de 2019, la déclinaison opérationnelle du nouveau dispositif prudentiel, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle ainsi que le renforcement de la performance commerciale de la BGFIBank.