1,5 million de dollars de la Banque mondiale à la Mauritanie

La Mauritanie a obtenu un appui financier de l’ordre de 1,5 million de dollars de la part de la Société Financière Internationale (SFI) relevant du Groupe de la Banque mondiale, a-t-on appris de source officielle mercredi à Nouakchott.Ce financement est destiné à un projet de mise en œuvre de réformes du climat des affaires, de stimulation du dynamisme du secteur des petites et moyennes entreprises et de développement des partenariats public-privé.

L’accord relatif à cet appui a été signé la nuit dernière à Nouakchott par le ministre de l’Economie et des Finances mauritanien, Moctar Ould Diay, et le directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la SFI, Aliou Maiga.

Selon Ould Diay, le montant en question va contribuer à jeter les bases de réformes majeures visant à améliorer la justice commerciale et le droit de propriété et à moderniser le registre du commerce.

Il a ajouté, dans un mot au cours de la cérémonie de signature, que son pays a réalisé d’importantes améliorations sur le plan économique, avec une hausse du taux de croissance annuelle qui a atteint 3,5% en 2018.

Le ministre mauritanien a souligné que ce taux dépasse les prévisions de croissance qui étaient de 3%, prévoyant 4,5% en 2019.

De son côté, M. Maiga a indiqué que la présente signature formalise un partenariat de longue date entre le Groupe de la Banque Mondiale et le gouvernement mauritanien sur l’agenda du climat des affaires.

Il a salué la performance remarquable de la Mauritanie qui a amélioré de manière significative son classement dans le rapport Doing Business en gagnant 28 positions en quatre ans.

Le responsable de la SFI a réitéré l’engagement de son institution à accompagner le gouvernement et les acteurs de l’écosystème entrepreneurial mauritanien pour une participation plus dynamique du secteur privé au développement.