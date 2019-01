16 millions de dollars de la BID pour la riziculture en Guinée

En marge de la conférence régionale sur le Waqf ouverte mercredi à Conakry, le président du groupe de la Banque islamique de développement (BID) et le ministre guinéen du Plan ont signé un accord de financement de 16,25 millions de dollars pour stimuler la production rizicole par le biais du Programme de la chaîne de valeur du riz.« Le programme régional de la chaîne de valeur du riz est un programme régional concernant 10 pays qui renforcera la capacité des pays membres de la BID à renforcer le secteur agricole et à atteindre l’autosuffisance en matière de production alimentaire. Parmi ces pays, figure la Guinée », a déclaré le président du groupe de la BID, Dr Bandar Hajjar.

L’objectif principal du projet est de contribuer à réduire le taux élevé des importations de riz en Guinée, à renforcer la croissance économique grâce à l’amélioration de la production et de la productivité de manière durable, à la transformation et à la commercialisation et à renforcer la participation du secteur privé.

« Une fois achevé, le programme devrait permettre à la Guinée d’augmenter sa production de riz de 25 % et d’atteindre son autosuffisance en production de 69 % à 85 % », a indiqué Mama Kanny Diallo, ministre du Plan.

La Guinée est l’un des membres-fondateurs du groupe BID qui a injecté un total de financements estimés à 982 millions de dollars US.