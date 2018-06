16 officiers béninois rétrogradés pour faux et usage de faux

Au total, 16 officiers de l’armée béninoise sont rétrogradés pour faux et usage de faux, a appris APA mardi à Cotonou.Par la note de service N° 18-02-044/EMG/DOPA/B2RCM/SA en date du 25 juin 2018, portant comme objet « Invalidation de cours de formation initiale d’officiers », le Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de Brigade Laurent Amoussou, a rapporté l’autorisation de port de galon du premier grade d’officier à titre fictif d’une quinzaine d’agents.

Rendue publique aujourd’hui, la note de service précise que le motif de cette révocation, est que les officiers mis en cause ont été « illégalement admis dans les écoles militaires créées ou agréées par l’Etat et sortis au titre des années 2016 et 2017 ». De fait, leur formation est invalidée.

Ils sont, entre autres, accusés de falsifications d’acte de naissance, de diplômes non conformes, de défaut de diplômes dans le dossier de candidature, de faux diplômes de Bac dans le dossier de candidature, de faux diplômes universitaire post-baccalauréat dans le dossier de candidature, de formation incomplète.

Selon la note de service, des instructions ont été données aux fins de poursuites judiciaires et de sanctions disciplinaires conformément au règlement de discipline générale en vigueur dans les Forces Armées Béninoises.