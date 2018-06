17 milliards f cfa de la FAO pour le Cameroun

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 17 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun pour la période 2018-2020.L’annonce a été faite dimanche par Athman Mravili, représentant de la FAO au Cameroun, qui précise que cet appui permettra de financer des projets dans le cadre du programme de sécurisation alimentaire, le développement des chaînes de valeur, la gestion des ressources naturelles et le renforcement de la résilience et de la nutrition.

Un accent sera particulièrement mis pour les populations des trois régions septentrionales de l’Adamaoua, de l’Extrême-nord et du Nord en butte à aux aléas climatiques et aux attaques de la secte terroriste Boko Haram ayant occasionné l’afflux des réfugiés et les déplacements des populations, et dans la région de l’Est qui fait face à la ruée des réfugiés centrafricains.

« Nous travaillerons avec toutes les institutions gouvernementales concernées, pour transformer le cadre national en projets spécifiques. Quand cela sera fait, nous passerons à la deuxième phase qui est celle de la mobilisation des ressources », a-t-il précisé.

A terme, il sera question de promouvoir des activités génératrices de revenus devant permettre aux populations d’assurer leur prise en charge.