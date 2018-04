18 milliards de l’UE pour le secteur agro-sylvo-pastoral burkinabÃ©

L’Union EuropĂ©enne (UE) a concĂ©dĂ© un financement de 18,340 milliards f cfa pour la promotion de la croissance et l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’offre des produits agro-sylvo–pastoraux au Burkina Faso, a appris APA lundi du ministère de l’Economie.Le financement vise Ă accompagner le gouvernement burkinabè dans sa prioritĂ© de renforcer la transformation locale des produits agro-sylvo-pastoraux, explique un communiquĂ© reçu Ă APA.

La convention a Ă©tĂ© signĂ©e par la ministre burkinabè en charge de l’Economie et des Finances, Hadizatou Rosine Coulibaly/Sory, et l’Ambassadeur Chef de la DĂ©lĂ©gation de l’UE au Burkina Faso, Jean Lamy.

«Ce financement est destinĂ© au projet de dĂ©veloppement de la Valeur ajoutĂ©e des filières agricoles (VAFA) dont l’objectif est de permettre aux entreprises de transformation et de valorisation des produits agro-sylvo-pastoraux, d’accroĂ®tre et de diversifier de façon rentable et durable, leur offre de produits», prĂ©cise le texte.

Durant cinq ans (2018-2022), l’Union europĂ©enne, l’Agence française de dĂ©veloppement (AFD) et le Royaume du Danemark vont soutenir la mise en Ĺ“uvre du Plan national de dĂ©veloppement Ă©conomique et social (PNDES, rĂ©fĂ©rentiel de dĂ©veloppement au Burkina), Ă travers le projet VAFA.

L’ambition du PNDES est de transformer l’Ă©conomie du Burkina Faso, de crĂ©er de la valeur ajoutĂ©e au niveau local et de passer de 12% de transformation agricole Ă 25%.