1968: Des lettrés rebelles, un scandale, et démarre le Printemps de Prague

Des Ă©crivains, tel Milan Kundera, et un Ă©trange scandale ont contribuĂ© Ă dĂ©clencher une brève pĂ©riode de libertĂ© en 1968 dans la TchĂ©coslovaquie communiste, avant que ne l’Ă©crasent les chars du Pacte de Varsovie, ont racontĂ© Ă l’AFP des tĂ©moins de cette Ă©poque.

Appelée ensuite Printemps de Prague, cette période de « socialisme à visage humain » introduit par Alexander Dubcek est partie du congrès des écrivains tchécoslovaques en 1967, pense la sociologue Jirina Siklova.

Les hommes de lettres, dont Kundera et le futur prĂ©sident tchèque Vaclav Havel, y ont appelĂ© le Parti communiste Ă garantir la libertĂ© d’expression, ouvrant une brèche vers la libertĂ© tout court.

« Le PC a commencĂ© Ă se diviser et il Ă©tait clair que quelque chose allait bouger », dit Siklova, Ă l’Ă©poque membre du parti. « L’espoir Ă©tait immense ».

Petr Pithart, lui aussi communiste en ce temps-là , puis président du Sénat tchèque (1996-1998 et 2000-2004), se rappelle des tensions entre Tchèques et Slovaques, un autre facteur, selon lui, à fragiliser le système.

« Les Slovaques voulaient ĂŞtre traitĂ©s en Ă©gaux par les Tchèques et ils ont compris qu’un assaut frontal Ă©tait leur seule option », dit-il.

Le 5 janvier 1968, Alexander Dubcek, un Slovaque, se retrouve aux commandes du pays en tant que premier secrĂ©taire du PC. CritiquĂ© pour sa politique, le prĂ©sident Antonin Novotny, chef de l’Etat depuis 1957 et du PC depuis 1953, a dĂ» lui laisser la place, le ComitĂ© central ayant interdit le cumul de ces deux postes.

Cet enchaĂ®nement d’Ă©vĂ©nements a crĂ©Ă© un Ă©lan qui a « bien accĂ©lĂ©rĂ© les choses », explique Pithart.

– La chute de Novotny –

Novotny parti du poste clĂ© Ă la tĂŞte du PC, la police commence Ă enquĂŞter sur un trafic de semences de trèfle provenant des stocks de l’armĂ©e. L’un des grands suspects est un protĂ©gĂ© du prĂ©sident, le gĂ©nĂ©ral Jan Sejna, qui l’a organisĂ© pour financer sa vie de luxe ostentatoire et ses maĂ®tresses. Pour Ă©viter la prison, Sejna part pour l’Italie, puis pour les Etats-Unis oĂą il obtient l’asile politique (et fournit des renseignements militaires prĂ©cieux).

« C’Ă©tait un gros scandale et en deux ou trois jours toutes les barrières sont tombĂ©es, les mĂ©dias ont commencĂ© de parler de tout », se rappelle Pithart.

Sejna a Ă©galement Ă©tĂ© accusĂ© d’avoir envisagĂ©, avec d’autres officiers conservateurs, dont le gĂ©nĂ©ral-colonel Vladimir Janko (qui s’est suicidĂ© le 14 mars 1968), d’organiser un putsch militaire pour maintenir Novotny au pouvoir.

Sa fuite précipite la chute du président, qui démissionne le 22 mars 1968.

« Les gens ont soudain dĂ©couvert la solidaritĂ©, on pourrait mĂŞme dire qu’ils Ă©taient prĂŞts Ă y sacrifier quelque chose. Une euphorie fantastique a rĂ©gné », raconte Pithart.

Des livres interdits sont publiĂ©s, telle « Une journĂ©e d’Ivan Denissovitch » de Soljenitsyne, des pièces de théâtre de Havel et Ionesco sont mises en scène, les frontières s’entrouvrent. On voit des films jusqu’alors interdits, on entend de la musique moderne, on assiste Ă des dĂ©bats publics au ton très libre.

– « La beautĂ© sans voile » –

Même des photos de femmes nues apparaissent dans les magazines, et des spectacles de strip-tease, baptisé poétiquement « La beauté sans voile ».

L’invasion du Pacte de Varsovie y aura bientĂ´t mis fin.

Le 21 aoĂ»t, les forces soviĂ©tiques, bulgares, est-allemandes, hongroises et polonaises envahissent la TchĂ©coslovaquie pour rĂ©tablir l’orthodoxie communiste et forcer les nouveaux dirigeants Ă reculer.

Siklova quitte le PC en 1969, puis l’universitĂ©, pour devenir balayeuse.

Elle passe un an en prison en 1981, quatre ans après la publication par l’opposition d’un manifeste anti-communiste baptisĂ© Charte 77. Siklova et Pithart l’avaient signĂ©.

Pithart rend sa carte du PC en 1969 « pour protester contre Dubcek, contre la manière dont il a nĂ©gociĂ© après l’occupation ».

L’Ă©tudiant en droit ayant fait un bref passage Ă Oxford se retrouve employĂ© Ă sonder les eaux souterraines et vivant dans une caravane.

Mais aujourd’hui, quand ils Ă©voquent 1968, Siklova et Pithart disent que le Printemps de Prague a Ă©tĂ© un grand succès, car il a portĂ© un coup puissant Ă l’URSS et Ă son prestige dans le monde.

« Le socialisme Ă visage humain est restĂ© dans les esprits comme une alternative, comme une possibilitĂ©. On n’est pas obligĂ© d’avoir le socialisme de type soviĂ©tique, avec ses pesanteurs », dit Siklova.

Pour Pithart, le communisme n’Ă©tait qu’un dĂ©guisement pour « l’idĂ©e impĂ©riale russe » qui avait pris une forme diffĂ©rente.

« Le communisme c’est du passĂ©. Mais nous devons craindre la Russie Ă nouveau, non pas parce qu’elle est communiste, mais parce que des millions de Russes sont prĂŞts Ă mourir pour cette idĂ©e impĂ©riale et il n’y a pas d’autre nation dans le monde qui en soit capable ».