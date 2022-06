1xBet dévoile un tournoi de football avec une grosse cagnotte pour les clients

Grande nouvelle pour les joueurs de 1xBet Cameroun ! Le traditionnel tournoi de football annuel entre les clients du bookmaker a commencé. Cette année, la cagnotte totale est de 1.500.000 XAF.

Du 6 juin au 6 juillet, 40 équipes composées des parieurs les plus actifs de Yaoundé et Douala se battront pour le titre de la meilleure équipe de pari 1xBet et un grand prix en espèces : 1.000.000 XAF pour la première place et 500.000 XAF pour la deuxième place. L’argent sera divisé en parts égales entre les participants.

Notamment, le prochain championnat aura lieu pendant l’été 2023, et tout le monde a une chance d’être dans l’une des équipes et de se battre pour le titre de vainqueur plus le prix en argent. Tout ce que vous avez à faire est de suivre quelques étapes simples.

Inscrivez-vous chez 1xBet, si ce n’est pas déjà fait.

Visitez et jouez dans les boutiques de paris du bookmaker à Douala et Yaoundé pour être parmi les joueurs les plus actifs.

Avant le début du prochain tirage au sort, le personnel de 1xBet établira des listes des joueurs les plus actifs, à partir desquelles seront formées les équipes de la deuxième saison.

Soyez sur la vague du succès – soyez avec 1xBet !