1xBet est le sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2021

Le premier bookmaker africain 1xBet sera le sponsor de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Initialement, le tournoi était prévu pour 2021 avant d’être reporté. Cet événement emblématique verra 24 équipes de haut niveau du continent se battre pour le droit d’être appelé le meilleur d’Afrique.

Selon les termes de l’accord, les publicités de 1xBet seront présentes dans les stades où se dérouleront les matchs, ainsi qu’à la télévision, sur les billets et sur divers supports graphiques. De son côté, 1xBet fera tout pour rendre le tournoi encore plus intéressant pour les téléspectateurs.

Ainsi, chez 1xBet, les fans de football trouveront de nombreux paris spéciaux et des offres excitantes pour le tournoi. Le bookmaker a préparé plusieurs promotions simultanées pour les fans :

Promo sur les pages Facebook et Instagram de 1xBet avec des prix sympas – des billets pour les matchs et plus encore ;

Promo dans les boutiques de paris de la marque au Cameroun, où les clients peuvent gagner des billets de match recherchés (plus d’informations peuvent être trouvées dans les boutiques de paris ou sur les pages sociales de 1xBet) ;

Promo sur le site web et dans l’application 1xBet avec des prix en espèces incroyables, le principal étant de 10.000 $ !

En outre, dans les trois villes hôtes, le bookmaker organisera des fan zones où les fans de football pourront regarder les matchs sur des écrans géants et encourager leurs favoris.

Des activités ludiques, des jeux, des concours avec des cadeaux et d’autres surprises agréables attendent également les invités des fan zones. Bien entendu, toutes les activités se dérouleront dans le respect des protocoles sanitaires.

Adresses des fan zones :

Yaoundé (emplacement – Hôtel de Ville Yaoundé)

Douala (emplacement – Parcours Vita)

Garoua (lieu – TBC)

1xBet coopère avec la CAF depuis 2019, et depuis lors, est sponsor de tous les tournois sous l’égide de l’organisation. Parmi eux figurent la Coupe d’Afrique des Nations, la Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la Confédération de la CAF, la Super Coupe de la CAF et le Championnat d’Afrique des Nations.

« Nous sommes satisfaits de la manière dont se déroule notre coopération avec la CAF et nous sommes heureux de contribuer davantage au développement du sport sur le continent. La prochaine AFCON est déjà notre deuxième consécutive en tant que partenaire officiel, et nous pensons qu’avec notre soutien, elle sera à nouveau aussi intéressante que possible et donnera aux fans beaucoup de sensations fortes », a déclaré 1xBet.

Ce sera certainement un tournoi fantastique, surtout avec les excellentes conditions pour gagner de l’argent sur ce tournoi que les fans de football peuvent trouver chez 1xBet !

A propos de 1xBet

1xBet est une société de paris internationale avec plus de 14 ans d’expérience dans le secteur. Les clients de la marque peuvent parier sur des milliers d’événements dans plus de 60 sports. En outre, le site web et les applications de la société sont disponibles dans plus de 60 langues.

Le portefeuille de partenariats de marque de la société comprend le FC Barcelone, le FC Olympique Lyonnais, la Serie A italienne, la CAF et d’autres clubs et organisations sportives de renom. 1xBet a été à plusieurs reprises candidat et lauréat de prix prestigieux, notamment des prix de l’IGA, du SBC, du G2E Asia, des EGR Nordics Awards et autres.