2 milliards de F pour actualiser les données sur le projet de construction du Port de Limbe

Il s’agit de l’actualisation de l’étude de faisabilité de ce projet.

Louis Eboupeke, Directeur général de l’Autorité portuaire nationale, APN a lancé un appel d’offres international pour l’actualisation de l’étude de faisabilité du projet de construction du Port en eaux profondes de Limbe. Le coût prévisionnel de la prestation est de 2,6 milliards de F. Les prestations sont financées par le BIP 2019. Elles comprennent 8 volets.

Il est question entre autres de l’actualisation de l’étude de l’environnement économique et des prévisions de trafics. Pour le second volet, le consultant va sur la base de l’étude de faisabilité 2009 ( par Korea Port Engineering), collecter toutes les informations et données disponibles sur le site de Ngeme et ses environs.

Le consultant devra par ailleurs réaliser une étude d’exploitation du port de manière à définir, pour chaque étape, les besoins en ressources humaines, les besoins en équipements, les outillages et utilités ainsi que la logistique nécessaire a l’exploitation du port.

Il ne va pas manquer d’établir la faisabilité économique et financière du projet et son impact sur le développement économique de la localité, du Cameroun et de la sous-région.

Pour rappel, la construction du port de Limbe en lieu même est évalué par le ministère des Transports à 400 milliards de F.