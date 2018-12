20 000 objets d’art ivoiriens estimés à 6000 milliards FCFA détenus en Occident

Près de 20 000 objets d’art, d’origine ivoirienne estimés à 6000 milliards FCFA sont détenus à l’extérieur du pays, a appris APA, mercredi de source officielle, dans la capitale économique ivoirienne.Ce bilan a été dressé dans le cadre du plan d’identification de promotion et de restitution des biens culturels ivoiriens à l’étranger à l’instar d’autres pays africains.

Selon le ministre ivoirien de la communication et des médias, Sidi Touré, « notre pays compte des milliers d’œuvres d’art irrégulièrement détenus à l’extérieur, notamment en occident ».

« Au moins 50 musées en Europe et en Amérique en dehors des collections privées détiennent dans leurs collections respectives, environ 20 000 objets d’art d’origine ivoirienne estimés à 6000 milliards FCFA », a-t-il révélé.

« Dans le cadre du processus de retour de ces biens culturels mis en place avec l’UNESCO et la branche africaine du conseil international des musées (AFRICOM) , la Côte d’Ivoire a désigné deux médiateurs et conciliateurs auprès de ces organisations et une première liste de 148 objets d’arts à restituer a été transmise », a poursuivi le ministre Sidi Touré , porte-parole du gouvernent.

Ainsi, M. Touré a rappelé que « le musée des civilisations de Côte d’Ivoire a été réhabilité ».

« Le gouvernement a engagé diverses actions en vue de construire un nouveau musée de stature internationale et 12 musées régionaux afin de créer un cadre favorable à la conservation ,à la gestion et à la sécurisation des œuvres d’arts qui seront restituées », a conclu le porte-parole du gouvernement ivoirien , face à la presse .

Un rapport prônant un changement de la loi pour restituer des œuvres d’arts africaines a été remis récemment au président français, Emmanuel Macron. La France a décidé de restituer une vingtaine d’œuvres d’art au Bénin. Le Sénégal a dans la même veine réclamé ses objets d’art.