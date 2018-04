20 millions dollars de la Banque mondiale pour la protection du littoral mauritanien

La Mauritanie a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une subvention de 20 millions de dollars amĂ©ricains de la part de la Banque mondiale pour la protection de son littoral, a appris APA dimanche de source officielle.Cette subvention devra notamment ĂŞtre utilisĂ©e pour couvrir la partie mauritanienne du Programme d’Investissement RĂ©gional de RĂ©silience des Zones CĂ´tières en Afrique de l’Ouest (WACA).

Son accord a Ă©tĂ© signĂ© samedi Ă Washington par le ministre de l’Economie et des Finances mauritanien, Moctar Ould Diay, et la directrice des OpĂ©rations Ă la Banque mondiale, Louise Cord.

Le WACA a pour objectif de promouvoir diverses mesures de lutte contre l’Ă©rosion cĂ´tière, en l’occurrence la fixation des dunes, la restauration de zones humides et de mangroves, le rechargement des plages et la construction d’ouvrages de protection et de digues.

Ce projet contribuera à réduire les inondations en restaurant les lagunes et les systèmes de drainage et en améliorant la gestion des bassins versants.

Il prĂ©voit aussi des interventions visant Ă lutter contre la pollution par un meilleur traitement des dĂ©chets marins et des dĂ©chets industriels ou municipaux, ainsi que des dĂ©versements d’hydrocarbures.

La Mauritanie dispose de plus 700 kilomètres de littoral sur l’OcĂ©an atlantique et le fleuve SĂ©nĂ©gal.