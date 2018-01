2017, une annÃ©e record pour le trafic aÃ©rien au Maroc

Le trafic aĂ©rien a connu une importante progression au Maroc en 2017, avec une hausse de 11,63% du nombre des passagers ayant transitĂ© par les diffĂ©rents terminaux du Royaume.« L’annĂ©e 2017 est une annĂ©e record pour les aĂ©roports du Royaume qui ont accueilli 20.357.866 passagers, soit une forte hausse de l’ordre de +11,63% », se fĂ©licite l’Office national des aĂ©roports (ONDA) dans un communiquĂ©. Une Ă©volution Ă deux chiffres « n’a plus Ă©tĂ© atteinte depuis l’annĂ©e 2010 ».

A l’exception des segments de l’Afrique et du Maghreb, qui ont connu une lĂ©gère augmentation, les autres marchĂ©s ont enregistrĂ© de fortes hausses, notamment l’Europe (+12,17%), le Moyen et ExtrĂŞme Orient (+13,08%), l’AmĂ©rique du nord (+28,02%) et l’AmĂ©rique du sud (+106,23%).

Ainsi, l’aĂ©roport Mohammed V a dĂ©passĂ©, pour la première fois, la barre des 9 millions de passagers, en enregistrant 9.357.427 passagers, soit une hausse de +8,6 par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

La croissance a été plus nette pour les aéroports de Tanger (+26,11%), Fès (+24,93%), Agadir (+15,74%) et Marrakech (+11,96%).

Un nouveau record a Ă©tĂ© Ă©galement enregistrĂ© au niveau du trafic local, qui a franchi le cap de 2 millions de passagers, en s’Ă©tablissant Ă 2.133.287 passagers (+11,23%).

Par ailleurs, le fret aĂ©rien a connu une croissance de 18,95%, soit 81.408,03 tonnes contre 68.436,24 tonnes pour l’exercice d’avant.