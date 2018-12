2066 milliards f cfa de recettes fiscales au Cameroun

Les recettes fiscales au titre de l’exercice budgétaire 2017 s’élèvent à 2066 milliards de francs CFA, selon les chiffres publiés lundi par la Direction générale des impôts (DGI).Dans une note de conjoncture dont APA a obtenu une copie, malgré la tension sociale dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest et en dépit des menaces de la secte Boko Haram dans la région de l’Extrême-nord, l’administration fiscale précise que c’est pour la première fois que les recettes fiscales franchissent la barre de 2000 milliards de francs CFA.

« Les réformes du dispositif de mobilisation des impôts et taxes intérieurs mises en place depuis quelques années ont permis à l’administration fiscale de rester sur une dynamique haussière en 2017, renforçant ainsi son rang de premier poste de mobilisation des ressources publiques », précise le rapport.

Dans les détails, les recettes issues des ressources budgétaires propres c’est-à-dire hors emprunts et dons s’élèvent à 1 856,9 milliards de francs CFA contre 1 724,6 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse de 132,3 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 7,7% en valeur relative.

Sa contribution se situe à 60,7% des ressources propres de l’Etat, pour l’exercice 2017.

« Comme par le passé, les principaux impôts de notre système fiscal, du fait de leur forte contribution, sont restés la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée), l’impôt sur les sociétés non pétrolières (ISP), les Droits d’accises (DA), l’Impôt sur les traitements et salaires (ITS) et la Taxe spéciale sur les produits pétroliers (TSPP) », indique le rapport.

En outre, le rendement de la TVA en 2017 est de 731,8 milliards de francs CFA, soit un taux de contribution de 40,9%.

A moins d’un mois de la fin de l’exercice budgétaire 2018, la DGI table sur une « tendance haussière » ce qui laisse croire qu’on devrait dépasser les 2066 milliards de francs CFA collectés l’exercice écoulé.