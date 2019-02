2200 milliards FCFA de recettes fiscales au Cameroun

Le trésor public a enregistré au titre des impôts et autres taxes pour l’année 2018, plus de 2200 milliards de francs CFA, selon une note de la Direction générale des impôts (DGI) dont APA a pu obtenir une copie lundi.Dans les détails, les recettes fiscales non pétrolières s’élèvent à 1 923,5 milliards de FCFA, les recettes de l’Impôt sur les sociétés pétrolières s’élèvent à 82,5 milliards de FCFA tandis que les recettes provenant des Collectivités territoriales décentralisées (CTD), organismes et entreprises publiques s’établissent à 194 milliards de FCFA.

Selon l’administration fiscale, ces performances sont dues en grande partie à l’élargissement de l’assiette fiscale, avec de nouvelles niches d’impôts, mais également, la digitalisation des services qui évitent des pertes d’argent.

En tout état cause rassure la DGI, « une administration qui capitalise les nouvelles technologies de l’information pour accroître la mobilisation des ressources et la qualité des services offerts aux contribuables».

En 2019, l’accent sera mis entre autres, sur l’extension de la télédéclaration des impôts et taxes de droit commun, l’extension de la déclaration par téléphone portable des impôts ainsi que la dématérialisation du timbre fiscal à travers le pays.