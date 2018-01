Le Camerounais Ekedi de retour en équipe senior à la JS Kabylie

L’attaquant a été appelé à reprendre les entraînements ce lundi, plus d’un mois après avoir été mis à l’écart par la direction du club algérien.

L’administration de la JS Kabylie est revenue sur sa décision de conserver le Camerounais Steve Ekedi en équipe de réserve. Celui-ci a repris le chemin des entraînements avec l’équipe première de son club ce 08 janvier. Toutefois, les relations restent tendues avec le joueur, qui retrouve sa place après une intervention de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). « Je suis quelque peu soulagé de pouvoir m’entraîner avec les joueurs de l’équipe pro, mais pas totalement rassuré. Ma situation n’est toujours pas claire et j’espère que le directoire se penchera sérieusement sur mon cas», affirme Steve Ekedi dans une interview accordée à Lebuteur.com.

Les griefs entre le directoire de la JS Kabylie et Steve Ekedi portent sur une révision du contrat qui les lie. Le club veut revoir à la baisse le salaire de l’attaquant dont les performances sont jugées peu satisfaisantes. Steve Ekedi explique son rendement en mettant en avant le fait qu’il s’est bien souvent retrouvé isolé en attaque.

Fort du dĂ©saccord entre les deux parties, Steve Ekedi a Ă©tĂ© relĂ©guĂ© en Ă©quipe de rĂ©serve.  « Si j’ai acceptĂ© de jouer avec les rĂ©serves, c’est pour ne pas compliquer les choses, mais je considère qu’on m’a trop lĂ©sĂ© sans aucune raison. Je veux ĂŞtre traitĂ© comme tous les autres joueurs du groupe, qu’on respecte le contrat qui me lie avec le club, j’ai des devoirs oui, mais aussi des droits.  Quand on m’a Ă©cartĂ©, la JSK se trouvait Ă la huitième place. Aujourd’hui, force est de constater que l’équipe est Ă un point du premier relĂ©gable. Personnellement, je vais reprendre avec l’objectif de contribuer au retour des bons rĂ©sultats. Avec la compĂ©tition, je retrouverai la plĂ©nitude de mes moyens et je promets de me donner Ă fond pour honorer mon contrat et faire retrouver Ă mon Ă©quipe le haut du tableau », soutient-t-il au moment oĂą il se prĂ©pare Ă retrouver les pelouses, après plus d’un mois d’absence.       Â