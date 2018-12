254 centres de dépistage volontaire du VIH/Sida au Congo

Les centres de dépistage volontaire du VIH/Sida sont passés de 147 en 2017 à 254 en 2018 sur tout le territoire congolais, a révélé samedi à Brazzaville, Dr Miakassissa, le responsable du Programme national de lutte contre le Sida (PNLS).« Depuis 2017, il n’y a plus de rupture des antirétroviraux. Sur le plan opérationnel, le Congo est passé de 147 à 254 centres de dépistages volontaire en 2018 », a notamment dit Dr Miakassissa.

Il s’exprimait lors d’une campagne de dépistage organisée par le gouvernement dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre cette pandémie célébrée chaque 1er décembre.

Dr Miakassissa a fait savoir qu’à ce jour le taux de prévalence du VIH/Sida au Congo est de 3,2% et que les départements de la Lékoumou et de Pointe-Noire (sud) ont le plus élevé taux de prévalence avec respectivement 4,8% et 4,6%. Celui de la cuvette ouest (nord) a le taux le plus faible avec 1,5%.