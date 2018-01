254 entreprises soumissionnent pour la commercialisation du pétrole brut du Nigeria

La SociĂ©tĂ© nationale nigĂ©riane du pĂ©trole (NNPC) a entamĂ© le processus de sĂ©lection parmi les 254 entreprises ayant manifestĂ© leur intĂ©rĂŞt pour l’exploitation des diffĂ©rentes qualitĂ©s de pĂ©trole brut du pays en 2018.La Directrice gĂ©nĂ©rale de la NNPC, Dr. Maikanti Baru; a dĂ©clarĂ© lors de la cĂ©rĂ©monie d’ouverture des offres de contrat de pĂ©trole brut 2018/2019 Ă Abuja mardi, que les soumissions seraient examinĂ©es dans trois Ă quatre semaines tandis que le consentement et l’approbation seraient validĂ©s par l’Agence d’autorisation, avant toute publication de la liste des adjudicataires.

Elle a indiqué que seules les meilleures entreprises répondant à certains critères, parmi lesquels la répartition géographique et les capacités financières, seraient sélectionnées.

Elle a aussi expliqué que les entreprises qui seraient sélectionnées transporteraient environ 14 cargaisons de pétrole brut du Nigeria chaque mois.

Selon Baru, l’exercice est conforme Ă l’objectif de la NNPC d’augmenter ses volumes de production, tout en assurant que la meilleure valeur est rĂ©alisĂ©e par la commercialisation concurrentielle de ses diffĂ©rentes qualitĂ©s de pĂ©trole brut auprès des raffineries et des nĂ©gociants internationaux.

Elle a assurĂ© que la NNPC collaborerait avec les principales parties prenantes pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© globale de ses sites de production, des lignes d’exportation de pĂ©trole brut et d’autres infrastructures pĂ©trolières et gazières essentielles.

Le Directeur gĂ©nĂ©ral du Groupe en charge de la Division de commercialisation du pĂ©trole brut, M. Mele Kyari, a expliquĂ© que les sociĂ©tĂ©s qui seraient choisies pour l’exploitation du pĂ©trole brut nigĂ©rian doivent prĂ©senter leurs Ă©tats financiers des annĂ©es 2015, 2016 et 2017 et le quitus du fisc.

Il a dĂ©clarĂ© que les entreprises devraient avoir un chiffre d’affaires annuel minimum de 500 millions de dollars et une valeur nette de 250 millions de dollars pour 2016, et dĂ©montrer leur capacitĂ© Ă Ă©tablir une lettre de crĂ©dit irrĂ©vocable sous rĂ©serve des conditions du contrat, surtout que le pĂ©trole brut doit ĂŞtre donnĂ© aux entreprises sur la base de crĂ©dit et que la NNPC veut des preuves qu’elle serait payĂ©e pour la marchandise.