28 milliards de FCFA pour un projet d’assainissement et de gestion des dÃ©chets Ã  Ouagadougou

La commune de Ouagadougou, en partenariat avec la Banque africaine de dĂ©veloppement (BAD) et le gouvernement burkinabè, a initiĂ© un projet de rĂ©alisation d’infrastructures d’assainissement et de gestion des dĂ©chets d’un coĂ»t total de 28 milliards de FCFA, a-t-on appris samedi, de source municipale.Selon cette source, les infrastructures sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet d’assainissement des quartiers pĂ©riphĂ©riques de Ouagadougou et  a Ă©tĂ© conjointement financĂ© Ă hauteur de 25 milliards F CFA par le groupe de la Banque africaine de dĂ©veloppement (BAD), de 2 milliards FCFA  par le gouvernement burkinabè et de 1 milliard F CFA par la commune.

Le projet porte exactement, sur quatre chantiers lancĂ©s et pilotĂ©s par l’Agence municipale des grands travaux (AMGT) dont le premier chantier concerne l’amĂ©nagement du marigot du Mogho Naaba en canal sur 4,2 km et l’assainissement pluvial de trois zones inondables (ex secteur 16,19 et 24).

Le deuxième a trait Ă l’extension du centre de tri et de valorisation des dĂ©chets. Quant au 3e chantier, il porte sur la construction et la rĂ©habilitation  d’une vingtaine de centres de collecte et de tri, tandis que le 4e concerne la construction du dalot du quartier Rimkièta.

En vue de constater de visu les infrastructures, le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre BĂ©ouindĂ©, en compagnie d’une forte dĂ©lĂ©gation a initiĂ©, le vendredi 29 dĂ©cembre 2017, une visite de terrain.

Il en ressort que le taux d’achèvement individuel et global de rĂ©alisation des infrastructures est de 67%. Pris individuellement, la rĂ©alisation du canal de Mogho Naaba et ses infrastructures connexes est Ă un taux d’achèvement de 55%, le dalot du quartier Rimkièta est Ă 77%, les centres de tri et de collecte Ă 60%, l’extension du centre de traitement et de valorisation des dĂ©chets est Ă 98%.

Pour la dernière infrastructure citée (centre de traitement et de valorisation des déchets), sa réception provisoire est prévue pour janvier 2018.

La date de clĂ´ture du projet, initialement prĂ©vue pour juin 2018 a Ă©tĂ© prorogĂ©e d’une annĂ©e, soit au 31 mai 2019.