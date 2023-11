2ème édition du FIEF : une journée pour valoriser l’intelligence économique en Afrique francophone

Le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE) vient d’organiser, le vendredi 03 novembre 2023 dans son siège à Bastos une journée porte ouverte.

Au lendemain du Festival de l’intelligence économique francophone (FIEF), le CAVIE a organisé au sein de son siège à Bastos une journée porte ouverte. Il était question pour la dite structure de vendre son patrimoine et de faire connaître encore plus l’importance de l’intelligence économique.

Cette journée qui revêtait un caractère éducatif a connu la présence de plusieurs étudiants, journalistes et les acteurs du monde de l’économie et la finance. C’était également l’occasion pour plusieurs institutions de faire valoir leurs produits. Parmi les grandes institutions présentes, nous notons l’institut supérieur de Management et d’autres acteurs du monde de l’intelligence économique.

Pour le président du CAVIE, Guy Gweth, »La seconde édition du FIEF était de doper la compétitivité des territoires. Chez nous ça équivaut grosso modo aux collectivités territoriales décentralisées. L’objet de nos travaux visait à descendre au plus bas du terrain au sein de nos communes afin de comprendre quelles sont leurs problématiques. Aussi de résoudre leurs problématiques, ce qui va attirer les touristes, les entreprises. L’idée était de partager des outils capable de booster les collectivités territoriales décentralisées »

Les étudiants ont également eu une longue causerie avec le président du CAVIE, qui dans toute l’humilité possible leur a prodigué des conseils et a partagé sa riche expérience. Cette journée porte ouverte a donné encore plus, une connaissance élargie du rôle du CAVIE, qui est un acteur majeur dans l’environnement économique depuis près d’une dizaine d’années. Le rendez-vous est pris à Paris pour la prochaine édition.