2ème édition du « Village du Maroc » du 6 au 8 décembre à Abidjan

La deuxième édition de l’événement « Village du Maroc à Abidjan » se déroulera du 6 au 8 décembre 2019 dans la métropole ivoirienne, sous le slogan « la continuité d’une vision avant-gardiste et novatrice », annoncent les organisateurs.Initié par Musk Strater Geis, en partenariat avec l’Ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), cet événement se propose d’être dans la continuité de la vision et la stratégie royale de coopération Sud-sud, de créer des ponts et consolider les relations entre différents pays africains, faisant de ce continent une seule force.

Cette manifestation, organisée en collaboration avec la société Marchica Med, et l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) sera une occasion aux acteurs économique de créer des synergies et de collaborer directement et efficacement, souligne-t-on de même source.

Il s’agit d’une vision qui invite à l’ouverture sur l’Afrique, mais également le développement des relations économiques et sociales entre les pays du sud.

« Village du Maroc à Abidjan » a concocté un programme à l’image de l’Afrique, riche et multiculturel. Trois durant seront organisés des conférences et des panels portant sur l’histoire commune de l’Afrique, le présent, mais aussi sur l’avenir du continent.

« Village du Maroc » c’est aussi l’occasion de démontrer, à travers l’art et la culture, nos racines communes.

L’événement sera marqué par une soirée animée par le grand humoriste maroco-ivoirien Oualas avec à l’affiche un défilé inédit signé de deux des plus grands noms de la mode et de la création, dans nos deux pays, à savoir Albert Oiknine et Elie Kuame.

Le public aura l’occasion d’assister à un grand moment de magie musicale, réunissant la majestueuse Oum et le jeune chanteur à la renommée internationale, Serge Beynaud, selon les organisateurs.