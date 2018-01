3.300 accidents de circulation enregistrés à Ouagadougou en 2017

La police municipale de Ouagadougou, faisant le point de ses diffĂ©rentes interventions au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, a annoncĂ© avoir enregistrĂ© plus de 3.300 accidents de circulation en 2017.Selon les statistiques donnĂ©es mardi Ă Ouagadougou par le chef du service communication de la police municipale, Adama Pamtaba,  ces accidents ont occasionnĂ© au moins 38 morts.

La plupart des 3.300 cas d’accidents de circulation sont dus au non-respect du code de la route, a-t-il soulignĂ©

Pour sa part, le directeur de la sécurité publique, le contrÎleur Victor Bazié a déclaré que la police municipale a mis en fourriÚre, à la date du 27 décembre,  14.535 engins et animaux.

M. BaziĂ© a prĂ©cisĂ© qu’il s’agit de 11.857 engins Ă deux roues saisis pour des contraventions diverses dont la plupart portent sur le non-respect de la bande cyclable et des feux tricolores.

A cela s’ajoutent, a-t-il poursuivi, 867 tricycles et 1.101 vĂ©hicules, mis en fourriĂšre pour non-respect de feux tricolores, communication au volant, non dĂ©tention du permis de conduire et stationnement interdit.

«La majorité des contrevenants ont un ùge compris entre 18 et 35 ans et plus de 60% des contrevenants sont des femmes», a fait remarquer Victor Bazié qui a invité les usagers au strict respect du code de la route.