Cameroun : les patrons de presse annoncent une grève le lundi 4 mai 2020

Les Editeurs de presse du Cameroun ont décidé d’observer une journée « presse morte » le 4 mai prochain à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Liberté de la Presse.

Les Éditeurs de presse informent l’opinion qu’au terme de leur réunion le 28 avril dernier, ils ont décidé de faire »presse morte » le 4 mai prochain. A l’occasion de la 27e édition de la Journée mondiale de la Liberté de la presse dont le thème est : « le journalisme sans crainte, ni complaisance ».

Les patrons de presse expriment leur mécontentement à l’endroit du gouvernement qui n’a pris aucune mesure pour soutenir les médias en ce temps de crise sanitaire. Ils dénoncent aussi les blocages et les lenteurs de l’administration qui contribuent à davantage fragiliser le secteur. Ci-dessous les 10 griefs des éditeurs de presse :

1- le refus de l’État de soutenir la résilience de la presse à capitaux privés face à la pandémie du Covid-19;

2- L’ accentuation de la fragilité économique de la presse du fait des mesures de restriction prises par l’État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19;

3- Le non déblocage à temps de l’appui institutionnel de l’État anciennement appelé (aide à la presse) aux médias à capitaux privés;

4- L’ accumulation des arriérés de payement des prestations dues à la presse par les organismes et administrations publiques;

5- L’ accès très limité des journaux à capitaux privés à la commande publique, en ce qui concerne les insertions publicitaires;

6- L’ amaigrissement croissant du portefeuille publicitaire et les prolongements inexpliqués des dates de payement desdites publicités par les entreprises;

7- La mévente des journaux consécutive aux difficultés de distribution sur l’étendue du territoire;

8- La fiscalité inadaptée à l’entreprise de presse et le non respect des conventions et des accords nationaux et/ou internationaux;

9- La non mise en œuvre des recommandations pertinentes des États généraux de la Communication de 2012, notamment le non toilettage de la loi sur la communication sociale au Cameroun;

10-Les arrestations arbitraires des journalistes dans l’exercice de leur fonction et le maintien des peines privatives de libertés pour des faits de presse en contradiction avec les standards et engagements internationaux du Cameroun.

Les éditeurs de presse ‹‹ se réservent le droit d’entreprendre d’autres actions énergiques susceptibles de restaurer la Presse dans son rôle d’information, d’éducation et de baromètre de la démocratie. les Editeurs de presse. Ils restent ouverts à toute proposition venant principalement du gouvernement pour la résolution des différents points soulevés. ››

