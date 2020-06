Cameroun : les membres du gouvernement contribuent à hauteur de 154 millions de FCFA pour lutter contre le Covid-19

Le 29 mai 2020 le Ministre de la Santé Publique a procédé à un état des contributions reçues dans le cadre du Fonds spécial de lutte contre la Covid-19. Selon Manaouda Malachie, l’opération a déjà permis de mobiliser 1 614 474 727 (un milliard six cent quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent vingt-sept de Francs CFA) . Les contributions venant des secteurs public et privé et des citoyens ayant requis l’anonymat. Les plus grosses donations financières viennent du sénateur Sylvestre Ngouchigue (250 millions de FCFA) et des membres du gouvernement qui ont défalqué un peu plus de 154 millions de FCFA.

Ci-dessous l’ensemble des contributions récoltées à la date du 29 mai 2020.