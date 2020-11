Cameroun – Antonio Conceiçao : ‹‹ On a besoin d’un bel engouement autour de la sélection ››

En prélude au match de ce 12 novembre 2020 à 17 heures contre le Mozambique, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Can 2022, le sélectionneur des Lions indomptables a saisi l’occasion pour s’adresser aux supporters et à l’ensemble du peuple camerounais.

Ci-dessous l’appel à la mobilisation du technicien portugais :

‹‹ Ce que je peux dire au peuple camerounais, c’est que ça fait plus de 20 ans que les Lions n’ont pas joués à Douala. Ça nous donne une responsabilité plus grande. On se doit de faire une bonne prestation, un bon résultat. Je vous promets qu’on va donner le meilleur de nous-même, sachez-le ! On a besoin de votre soutien, soyons-unis, restons soudés, l’union fait la force. Ayez confiance en nous, on travaille beaucoup, on est professionnel, on se dédie beaucoup pour l’équipe des Lions. Ayez confiance parce que nous avons confiance. Nous avons la fierté de porter ce maillot, de jouer pour les Lions. C’est très important qu’on crée un esprit positif autour de la sélection.

On a deux grands objectifs : la qualification pour la Coupe du monde et la CAN à la maison. On sait que le chemin va être difficile, on va avoir pas mal de barrières, mais on sait ce qu’on doit faire pour arriver au bout et être heureux. On a besoin d’un bel engouement autour de la sélection. La victoire sera la celle du peuple, des joueurs et du staff bien entendu. Le plus important est que le Cameroun gagne ! C’est pour cela que je travaille tous les jours. Nous ne devons formés qu’un. Il ne doit pas avoir les joueurs d’un côté et le public de l’autre. Comme on dit chez moi, quand les adversaires viennent ici on doit créer l’enfer pour eux. Ils doivent sentir que quand ils viennent au Cameroun, ils sont en enfer. ››