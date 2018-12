39 radios et 14 télévisions privées en situation irrégulière au Gabon

Trente neufs radios et 14 télévisions émettant au Gabon sont en situation irrégulière a, révélé vendredi la Haute autorité de la communication (HAC) à l’issue de sa séance plénière hebdomadaire.La HAC s’appuie sur un rapport réalisé par l’Agence nationale des infrastructures numérique et des fréquences (ANINF) auprès des radios émettant en fréquence modulée (FM) et des télévisions analogiques sur l’ensemble du territoire national.

Face à cette situation de piratage organisé, la HAC décide de convoquer dès lundi prochain les stations de radios et de télévisions incriminées à son siège afin de régulariser leurs situations.

Le régulateur menace d’infliger des sanctions aux responsables de ces médias qui ne déféreront pas à cette convocation s’exposent à des sanctions administratives et pécuniaires, conformément aux dispositions présentes de l’article 15 de l’ordonnance du 23 février portant création, organisation et fonctionnement de la Haute autorité de la Communication.

Selon le rapport de l’ANINF, 73 radios et 19 télévisions émettent au Gabon.