3ème journée Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC garde le leadership

Teungueth FC, contre toute attente, occupe la première place du championnat au bout de 3 journées, malgré son nul blanc (0-0) face au Jaraaf de Dakar, le champion en titre.Teungueth FC reste invaincu et n’a pas encaissé le moindre but en trois rencontres. Les Rufisquois, qui ont bénéficié d’un renfort de taille dans l’entrejeu en la personne de Sidy Bara Diop, ancien capitaine de Génération Foot, réalisent une parfaire entame de saison.

En embuscade, Génération Foot n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à l’Union sportive de Gorée. Babacar Seck a ouvert la marque pour les Insulaires (66ème mn) avant qu’Amadou Erasme Badiane ne sauve les Grenats (82ème mn).

L’AS Pikine et le Casa Sports se sont quitté dos à dos (1-1). Mamadou Lamine Danfa a donné l’avantage aux Sudistes (32ème mn). Mais ce but des visiteurs n’a pas installé le doute chez les Pikinois qui ont refait très rapidement leur retard grâce à Assane Diatta (35ème mn).

De son côté, le Stade de Mbour a pris le dessus sur NGB (2-1). C’est pourtant les Galactiques qui ont le mieux démarré la rencontre avec un but de Youssou Diop (20ème mn). Les Stadistes parviendront néanmoins à renverser la situation en leur faveur, marquant coup sur coup par Yaya Goudiaby (32ème mn) imité quelques instants plus tard par Doudou Darboe (36ème mn).

Dakar Sacré-Cœur a enfoncé la Sonacos de Diourbel (0-2). Albert Bougazelli (13ème mn) et Ibrahima Sonko Traoré (60ème mn) ont été les artisans de la victoire de l’équipe sicapoise.

L’AS Douane s’est imposée contre Mbour PC (1-0). L’unique réalisation de cette partie porte la signature de l’attaquant Ibrahima Sow (46ème mn).

La Linguère de Saint-Louis et le Ndiambour de Louga n’ont pu se départager (0-0).

Résultats de la 3ème journée :

-Jeudi 15 novembre : AS Douane / Mbour PC 1-0, Teungueth FC / Jaraaf 0-0.

-Vendredi 16 novembre : Sonacos / Dakar Sacré-Cœur 0-2, US Gorée / Génération Foot 1-1, Linguère / Ndiambour 0-0, AS Pikine / Casa Sports 1-1, Stade de Mbour / NGB 2-1.

Classement de la 3ème journée :

1er Teungueth FC 7 points (+4), 2ème Génération Foot 7 points (+3), 3ème AS Douane 7 points (+2), 4ème Dakar Sacré-Cœur 6 points, 5ème AS Pikine 5 points (+1), 6ème US Gorée 5 points (+1), 7ème Stade de Mbour 5 points (+1), 8ème Ndiambour 4 points, 9ème NGB 2 points (-1), 10ème Casa Sports 2 points (-1), 11ème Jaraaf 2 points (-1), 12ème Linguère 2 points (-1), 13ème Mbour PC 1 point (-2), 14ème Sonacos 0 point (-5).