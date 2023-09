Bélabo-Ngaoundéré : 83 millions d’euros de l’AFD, 106millions d’euros de la BEI et 23 millions d’euros de l’UE

L’AFD est le dernier financier qui est entré en scène le 08 septembre 2023.

83 milliards de plus pour la ligne ferroviaire Bélabo-Ngaoundéré. L’accord de financement a été signé le 8 septembre 2023 à Yaoundé par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, l’Ambassadeur de France au Cameroun, Thierry MARCHAND et la Directrice de l’AFD au Cameroun, Virginie DAGO.

Le financement complémentaire octroyé par l’Agence Française de Développement (AFD) d’un montant de 126 millions d’euros, soit environ 83 milliards de francs CFA, est destiné à la réhabiliter le tronçon du chemin de fer Bélabo-Ngaoundéré. Selon le ministère de l’Economie, cet accord de crédit de l’AFD vient compléter l’enveloppe de 129 millions d’euros déjà mobilisés par la Banque Européenne d’Investissement (106 millions) et l’Union Européenne (23 millions).

Ces fonds permettront au Projet de Renouvellement de la Ligne Ferroviaire Belabo-Ngaoundére (PRBN) d’assurer un accès efficace, sûr, durable et inclusif, pour les voyageurs et pour les marchandises le long du corridor Bélabo-Ngaoundéré situé sur la ligne ferroviaire Transcam 2 (Yaoundé – Ngaoundéré). De manière spécifique, ce projet vise notamment le renouvellement des rails, traverses et ballast de la voie principale et des voies d’évitements dans les gares.

Il contribuera également à la reprise ponctuelle de la plateforme sur des sections dégradées ; la rénovation d’une partie des ouvrages d’art du tronçon ; la rénovation et l’amélioration du système de drainage et notamment des ouvrages hydrauliques le long et sous les voies ferrées permettant le bon drainage des eaux ; la remise à neuf et la sécurisation des passages à niveau existants et l’aménagement de passages à bétail ; la rénovation de certaines gares, la conduite des travaux de déviations et repositionnements des systèmes de signalisation, télécommunications et énergie existants.

Pour le ministre de l’Economie, Alamine Ousmane Mey, « les retombées escomptées sont une amélioration substantielle du service de transport ferroviaire grâce à la réduction considérable du temps moyen de parcours des trains passagers et marchandises, une augmentation de la capacité du trafic ferroviaire sur le tronçon concerné, le renforcement de la fiabilité et de la sécurité du trafic. Sans oublier l’amélioration du confort des voyageurs ».