Convention fiscale : après la Chine, le Cameroun envisage l’Italie

Le voeu a été formulé au cours d’une audience accordée par Louis Paul Motaze, ministre camerounais des Finances à l’ambassadeur d’Italie au Cameroun, Filippo Scammacca del Murgo.

Au cours d’une audience avec le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, le 8 novembre 2023 à Yaoundé, l’ambassadeur d’Italie au Cameroun, Filippo Scammacca del Murgo, a exprimé le vœu de son pays de signer une convention fiscale avec le Cameroun. Selon le diplomate italien, son pays entend parvenir « le plus tôt possible à la signature et la ratification » de cet accord, qui permet d’éviter la double imposition.

Selon le diplomate Italien, la convention en vue cache de nombreux enjeux notamment économiques. Si l’on n’a pas pour le moment des projections quant à la matérialisation de cet accord, l’on sait d’ores et déjà qu’il se veut un cadre de référence équitable qui devrait « simplifier la vie » aussi bien aux personnes vivant et travaillant en Italie qu’au Cameroun. « Nous avons une communauté d’à peu près 14 à 16 000 Camerounais qui vivent en Italie. Parfois c’est des étudiants ; donc ils ne paient pas d’impôts, mais parfois c’est des gens qui travaillent. La même chose ici au Cameroun, nous avons pas mal d’entreprises italiennes qui opèrent au Cameroun », a déclaré Filippo Scammacca Del Murgo.

La convention fiscale sollicitée par l’Italie pourrait devenir le 16e accord de ce type signé par le Cameroun. Le tout dernier a été signé le 17 octobre 2023 avec la Chine, après 10 ans de négociation. Mais avant cet accord, le Cameroun avait déjà signé des conventions fiscales avec la France (1976), le Canada (1988), la Suisse (1990), la Tunisie (1999), le Maroc (2012), l’Afrique du Sud (2015), les Émirats arabes unis (2017), l’Allemagne (2017), la République tchèque (2023) et les six pays membres de la Cemac.