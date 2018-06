450 milliards de FCFA de recettes fiscales au Cameroun

Les recettes fiscales du Cameroun au terme du premier trimestre de l’année se chiffrent à 450 milliards de francs CFA a-t-on appris samedi auprès de la Direction générale des impôts (DGI) au cours d’une réunion d’évaluation, à Douala.Si ces recettes sont en augmentation de 2 milliards de francs CFA par rapport aux 448 milliards de francs CFA enregistrés au cours de la même période l’année précédente, il reste que la mobilisation des ressources fiscales est en deçà des prévisions fixées à 488 milliards de francs CFA.

Cette contreperformance, explique l’administration fiscale, est essentiellement due au recul de l’activité économique en 2017, notamment dans les secteurs des brasseries et de la téléphonie mobile.

Dans les détails, le fisc explique que l’impôt sur les sociétés non pétrolières a connu une baisse de 18 milliards de francs CFA du fait la réduction des soldes découlant des Impôts sur les sociétés (IS), tandis que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a diminué de 14 milliards de francs CFA.

Toujours sur le chapitre des réductions, les droits d’accises et les droits d’enregistrement du timbre ont enregistré respectivement une baisse de 4,5 milliards francs CFA et 6 milliards de francs CFA alors que l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et la taxe spéciale sur les produits pétroliers (TSPP) ont augmenté respectivement de 8 et 200 millions de francs CFA.