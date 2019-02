5002 observateurs accrédités pour la présidentielle sénégalaise

Au total, 5002 observateurs électoraux étrangers et nationaux répartis dans 41 missions sont accrédités pour le scrutin présidentiel du 24 Février 2019, a déclaré, mercredi à Dakar, Bernard Casimir Demba Cissé, Directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections (Dge).« Parmi ces observateurs, 899 viennent de l’extérieur et les 4103 de l’intérieur du pays », a expliqué Bernard Casimir Demba Cissé lors d’une rencontre entre la Direction générale des élections (Dge) et les missions d’observateurs électoraux.

Cette rencontre a permis à la Dge d’expliquer aux observateurs électoraux le processus électoral, le découpage administratif, mais aussi de les remettre « un guide de l’observateur avec le répertoire des autorités administratives, les représentations diplomatiques au Sénégal et quelques adresses utiles », a souligné M Cissé, rappelant les prérogatives et les devoirs des observateurs électoraux.

Selon lui, les missions d’observateurs ont droit, entre autres, aux titres d’accréditations et badges d’identification, à l’accès à la législation électorale et aux documents électoraux, à l’accès aux centres, lieux et bureaux de vote.

Par contre, le gouvernement peut signer avec certaines missions d’observation un protocole d’accord, a-t-il indiqué, précisant que sur ce point, l’observateur doit « respecter la souveraineté du pays et la législation nationale, être neutre et impartial (…), éviter toute ingérence ou commettre un acte de nature à porter atteinte ou préjudice au processus électoral ».