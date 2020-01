54e Fête de la jeunesse : lancement des festivités ce samedi à Mintom

Mounouna Foutsou, le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique procède le 1er février à l’ouverture officielle des manifestations marquant l’édition 2020 de la fête de la jeunesse.

Le ministère de la Jeunesse et de l’éducation civique (Minjec) a choisi la ville de Mintom dans la région du Sud pour l’évènement. Le patron de ce département ministériel y est accompagné de ses homologues sectoriels et des autorités administratives de la ville.

Il sera question pour Mounouna Foutsou et tous les acteurs impliqués dans la réussite de l’évènement, de vulgariser les différents pans du Programme triennal spécial jeunes, de poursuivre l’inscription des jeunes à l’Observatoire national de la jeunesse, de les sensibiliser à l’adoption des comportements civiques.

Dans un contexte de montée des déviances en milieu scolaire, le ministre insistera le réarmement moral des jeunes. A Mintom localité d’une superficie de 11 235 Km2 située dans le Dja et Lobo, les médiateurs communautaires et les volontaires seront formés. Ensemble avec les populations, il est prévu une session d’information sur les projets et programmes favorisant leur insertion socio-économique. Des appuis sont annoncés pour les groupes de jeunes les mieux organisés.

Toutes ces activités seront ponctuées par des prestations culturelles. Cela s’inscrit dans le volet de promotion de la culture de la localité de lancement.

A noter que l’innovation de cette 54e édition est la célébration est l’initiative Youth Connekt.

Un projet en droite ligne des Objectifs de développement durable (ODD) pour un monde plus juste, plus durable, et pacifique en 2030.