60 millions d’euros de l’UE et de la France à la Mauritanie

La France a accordé à la Mauritanie une subvention de 11.225.000 euros destinée à l’appui au développement local dans certaines régions du pays, a appris APA jeudi à Nouakchott.Cette subvention sera utilisée pour financer un programme consultatif pour l’appui du développement local et des initiatives communales dans trois régions de l’est et du sud de la Mauritanie.

Il s’agira notamment de renforcer les capacités des communes, d’améliorer la gouvernance locale, d’appuyer la planification des ressources naturelles et de renforcer les relations entre les communes et leurs partenaires.

La convention a été signée par le ministre de l’Economie et des Finances, Moctar Ould Diay et le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

De son côté, l’Union européenne (UE) a signé avec la Mauritanie trois conventions de coopération pour une valeur totale de 47,7 millions d’euros.

Ces conventions portent sur la promotion d’une croissance durable et inclusive, le renforcement de la gestion des finances publiques, l’amélioration de la gouvernance, la promotion du développement des filières agricoles et pastorales durables, la prévention des conflits et la promotion du dialogue interculturel.

Elles ont été signées par Ould Diay et le commissaire européen à la Coopération internationale et au Développement, Neven Mimica.