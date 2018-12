6e journée Ligue 1 sénégalaise : les douaniers à l’assaut du leader

La sixième journée du championnat d’élite sénégalais qui se dispute ce week-end, en l’absence des qualifiés en Coupe d’Afrique, Jaraaf et Génération Foot, a pour tête d’affiche la rencontre opposant le nouveau leader, l’AS Pikine, à l’AS Douanes.Ce match est prévu au stade Amadou Barry de Guédiawaye, une localité de la banlieue dakaroise pas loin de Pikine, le fief du leader qui devrait se sentir presque comme chez lui.

Les Douaniers, obligés de trouver un nouvel endroit pour recevoir leurs matchs après la fermeture du stade Demba Diop, ont jeté leur dévolu sur cette infrastructure qui a longtemps accueilli les rencontres des Pikinois lorsque leur stade était encore en réfection.

Forts de leur bon début de saison qui s’est traduit par une place de leader avec 11 points sur 15 possibles, les banlieusards feront tout pour maintenir leur avance.

Les douaniers, quatrièmes au classement et à 3 points du leader, ne comptent pas toutefois se laisser faire, surtout qu’ils auront le soutien de leurs supporters.

Peu avant cette affiche, Teungueth FC, qui ferme le podium, recevra samedi l’avant dernière du classement, la Sonacos (3 points), qui a une obligation de victoire pour sortir de la zone rouge.

Même pression pour Mbour PC qui, avec un seul point au compteur, se rend dimanche à Dakar pout y défier l’US Gorée, 6e avec 7 points.

Les matchs de Génération et du Jaraaf sont reportés pour cause de leur déplacement au Maroc dans le cadre des compétitions africaines réservées aux clubs.

La première équipe citée, engagée dans la Coupe CAF, va croiser le fer ce vendredi soir, à 19h, avec le Hassania d’Agadir pour le compte des 16e de finale aller de cette compétition.

Championne du Sénégal en titre et engagée en Ligue des champions, la seconde équipe tentera de faire bonne figure demain samedi contre le Wydad de Casablanca pour espérer une qualification au retour à Dakar, une semaine après.

Un tel résultat serait synonyme d’accès aux phases de poules.

Voici les rencontres prévues pour la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise :

Samedi : Teungueth FC / Sonacos, Dakar Sacré Cœur / Stade de Mbour.

Dimanche : AS Douanes / AS Pikine, Ndiambour / Casa Sports et Mbour PC / US Gorée.

Les matchs Génération Foot / Niary Tally et Jaraaf / Linguère sont reportés

Le classement : 1er AS Pikine (11 points, +5), 2e Génération Foot (9 points, +3), 3e Teungueth FC (8 points, +3), 4e AS Douanes (8 points, +1), 5e Dakar Sacré Cœur (8 points), 6e US Gorée (7e points, +1), 7e Stade de Mbour (7e points, +1), 8e Jaraaf (6 points), 9e Linguère (6 points), 10e Ndiambour (6 points), 11e Casa Sports (4 points, -1), 12e Niary Tally (3 points, -4), 13e Sonacos (3 points, -6) et 14e Mbour PC (1 point, -4).