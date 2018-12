6ème journée Ligue 1 sénégalaise : l’AS Pikine, solide leader

L’AS Pikine, véritable surprise de cette entame de saison, reste en tête du championnat d’élite grâce à sa victoire (0-1) contre l’AS Douane lors de la 6ème journée disputée ce week-end.En déplacement, l’AS Pikine a battu l’AS Douane sur la plus petite des marges (0-1). L’unique but de la partie inscrit à la 55ème mn est l’œuvre de Landing Sagna. Avec ce succès, le promu consolide son leadership.

Aux aguets, Teungueth FC a enfoncé davantage la lanterne rouge Sonacos en lui infligeant une nouvelle défaite (1-0). Mady Faty a planté la banderille des Rufisquois à la 7ème minute de jeu.

De son côté, Dakar Sacré-Cœur a dominé le Stade de Mbour sur le score d’un but à zéro. Ayant fait trembler les filets à la 36ème mn, l’attaquant Pape Meïssa Bâ a offert aux Sicapois les trois points de la gagne.

Le Ndiambour et le Casa Sports se sont quittés en bons amis (1-1). Richard Sagna a ouvert le score pour les Sudistes (20ème mn) avant que Pa Omar Jobe ne remette les pendules à l’heure pour les Lougatois (45ème mn).

Pour sa part, Mbour Petite Côte a surpris l’Union sportive de Gorée (2-1). Les deux buts mbourois portent l’empreinte de Pape Ousmane Sakho (3ème et 56ème mn). Tapha Diouf a réduit l’écart sur pénalty pour les Insulaires à la 73ème minute.

Engagés dans les compétitions africaines, le Jaraaf et Génération Foot joueront leur match en retard face respectivement à la Linguère et à NGB.

Les résultats de la 6ème journée :

-Samedi 15 décembre 2018 : Teungueth FC / Sonacos 1-0, Dakar Sacré-Cœur / Stade de Mbour 1-0, Ndiambour / Casa Sports 1-1.

-Dimanche 16 décembre 2018 : AS Douanes / AS Pikine 0-1, Mbour PC / US Gorée 2-1.

Le classement de la 6ème journée :

1er AS Pikine 14 points (+6), 2ème Teungueth FC 11 points (+4), 3ème Dakar Sacré-Cœur 11 points (+1), 4ème Génération Foot 9 points (+3), 5ème AS Douane 8 points (+2), 6ème US Gorée 7 points, 7ème Stade de Mbour 7 points, 8ème Ndiambour 7 points, 9ème Jaraaf 6 points, 10ème Linguère 6 points, 11ème Casa Sports 5 points (-1), 12ème Mbour PC 4 points (-3), 13ème NGB 3 points (-4), 14ème Sonacos 3 points (-7).